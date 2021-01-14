بعد الحظر الشامل.. السفارة المصرية بلبنان تقدم خدماتها بالإيميل والهاتف

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريراً عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بيروت بلبنان، فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس"كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل.





وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، وفقا لبيان صحفى، أن التقرير الذى تلقاه الوزير عبر الملحق العمالى شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى ببيروت يؤكد استمرار تقديم السفارة المصرية الخدمات القنصلية العاجلة والطارئة للمواطنين المصريين خلال فترة الحظر الشامل من اليوم وحتى 24 يناير الجارى. وأوضحت الملحق العمالى أن السفارة فى ضوء قرار المجلس الأعلى للدفاع فى لبنان بالحظر الشامل للحركة والتنقل خلال الفترة من صباح اليوم الخميس 14 إلى نهاية يوم الأحد 24 يناير الجارى سوف تستمر فى تقديم الخدمات القنصلية العاجلة الطارئة اللازمة للمواطنين المصريين فى لبنان من خلال هاتف السفارة أرقام الطوارئ التى تعمل على مدار الـ 24 ساعة 0096176654634 أو 009611825566 وطلب الرقم الداخلى 102 أو 104، وكذلك من خلال ايميل السفارة: [email protected]، ومن خلال استقبال الرسائل على صفحة السفارة. وتهيب السفارة بالمواطنين الالتزام بقرارات الحظر الشامل واتخاذ الاحتياطات الصحية الواجبة حرصا على سلامتهم وصحتهم.

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