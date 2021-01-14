النائب هشام الحصرى يعلن ترشحه لرئاسة لجنة الزراعة بالبرلمان

جدة - نرمين السيد - أعلن النائب هشام الحصرى، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، ترشحه اليوم على رئاسة لجنة الزراعة، بانتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب للفصل التشريعى الثانى بدور الانعقاد الأول.





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