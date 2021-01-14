مياه الجيزة: قطع الخدمة ببعض المناطق غدا لمدة 8 ساعات

جدة - نرمين السيد - وأضح بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة اليوم الخميس، أن قطع المياه سيكون لمدة 8 ساعات اعتبارا من الساعة الـ10 مساء غدٍ الجمعة الموافق 15 يناير 2021 وحتى الساعة الـ6 صباح يوم السبت الموافق 16 يناير 2021، وذلك لإصلاح عطل فى محبس قطر 800 مم على خط الانحدار الرئيسى لمحطة صرف صحى ترسا 6.
وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدةً قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.
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