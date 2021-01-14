نبيلة مكرم : التطور فى مصر نقلة كبيرة رغم التحديات الكثيرة

جدة - نرمين السيد - وجاءت الندوة بدعوة من نادى روتارى الإسكندرية وبمشاركة الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وأسامة الأحمر محافظ المنطقة الروتارية، ونخبة من الشخصيات العامة وعلماء وخبراء مصر بالخارج والداخل.



وأوضحت وزيرة الهجرة، أن التطور الذى تشهده مصر يمثل نقلة كبيرة رغم التحديات الكثيرة، مضيفة أن المدن الذكية نموذج ينبغى التوسع فيه، إذ حرصت الدولة المصرية على ذلك فى عدد من المدن الحديثة، مشيدة بحرص علمائنا وخبرائنا بالخارج على نقل علمهم وخبراتهم للمشاركة فى النهوض بالدولة.



وتابعت أن الدكتور صلاح حسن أحد أبرز خبراء مصر بالخارج فى مجال التسويق، مشيدة بدوره فى دعم الدور المصرى فى قضية "سد النهضة" وغيرها من جهود الدولة ودعم الهوية المصرية.

وأضافت أن الدكتور إسماعيل عبد الغفار من الشخصيات الوطنية ومساند قوى لجهود الدولة، وله أياد بيضاء فى دعم العائدين من الخارج وتعليمهم رقميا احتياجات السوق، مؤكدة أن مصر تمضى فى طريقها الصحيح.



ومن ناحيته، أوضح الدكتور صلاح حسن أن المدن الذكية تمثل حاجة مُلحّة للنهوض بقطاعات التكنولوحيا والصحة والتعليم وغيرها، وسط تكدس بشرى كبير فى شتى دول العالم، مثمنا رؤية القيادة السياسية بإطلاق المدن الذكية مثل العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرهما من المدن، مستعرضا إحصاءات الأمم المتحدة حول التعداد السكانى وتزايده، إذ يعيش أكثر من نصف سكان العالم فى مدن والنسبة فى تزايد مستقبليا.



وتابع أن حجم اقتصاديات المدن الذكية كبير جدا، وحجم التسويق خلال الاستثمار فيها رهيب جدا، حيث من المتوقع أن تصل إلى 320 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، إذ تمثل عصب الاقتصاد العالمى، ويعول عليها أن توجد عن طريقها حلول لأزمات الصحة والتعليم، مؤكدا أن المدن الذكية تعد واحدة من مصادر الدخل سواء فى الجامعات الذكية، على غرار ما يحدث فى مصر مثل الجامعات الأهلية والخاصة القائمة على التكنولوجيا والإبداع.

كما استعرض صلاح حسن فى عرض توضيحى المراحل التى تمر بها المدن الذكية، ومستقبل هذه المدن حول العالم، والحملات الإعلامية لتسويق هذه المدن والتكنولوجيا التى تستخدمها هذه المدن، وطرق ربطها بآليات التنمية المستدامة، والبنية التحتية اللازم توافرها، مشيرا للمدن المتحركة ومشاركة السيارات والدراجات وغيرها من الحلول لتقليل التلوث فى المدن الذكية.



وأشاد حسن بالعاصمة الإدارية الجديدة، وما بها من مبان صممت وفقا لأحدث المواصفات العالمية، وما تضمه من أماكن مؤمنة تكنولوجيا لنقل مصر لاقتصاد رقمى قوى.

وفى سياق متصل، دارت أسئلة المشاركين حول آليات الاستفادة من التجارب العالمية فى هذا الشأن، مؤكدين أن مصر تنطلق صوب التنمية وأن البناء وفقا لقواعد علمية وأسس سليمة سيوفر لنا الكثير من المكاسب سواء على مستوى الاستثمار أو توفير بيئة صحية، فضلا عن التطور التكنولوجي.



من ناحيته، قال أسامة الأحمر، محافظ المنطقة الروتارية، إن مصر أنشات 13 مدينة ذكية وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة واسمها مدن الجيل الرابع، ومصر تعتزم إطلاق المزيد منها، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات، مشيدا بحرص وزارة الهجرة على مد جسور التواصل بين مصر وأبنائها بالخارج.