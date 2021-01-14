أسرة صفوت الشريف تعلن تفاصيل مراسم الجنازة

استقرت أسرة صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق وأمين عام الحزب الوطني، الذي توفي أمس بمستشفى وادي النيل، أن تكون مراسم الدفن من المستشفى إلى المقابر بكلية البنات، وذلك وفقًا للإجراءت الاحترازية التي أقرتها الدولة لمراسم العزاء والتجمعات فقط.
ويشيع جثمان صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق، ورئيس مجلس الشورى الأسبق، وجاري تحديد مكان تشييع الجثمان بأحد مسجدي "آل رشدان" أو المشير طنطاوي، بحسب تصريحات زوج ابنة الراحل.
ومن المقرر دفن الجثمان في مدافن العائلة بمنطقة مصر الجديدة، والقريبة من مدافن عائلة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
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