الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن الطريق الدائري

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، رقم 2681 لسنة 2020، اعتبار مشروع تطوير تقاطع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى مع طريقي القاهرة الإسماعيلية الصحراوي والقاهرة بلبيس، من أعمال المنفعة العامة.
وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع مليكة العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات.
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