المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى صفوت الشريف: خالص العزاء لأسرة الراحل

نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، ببالغ الحزن والأسى، صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، ووزير الإعلام الأسبق، الذى وافته المنية مساء أمس، الأربعاء.



‎وتقدمت المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين في شركاتها وإصداراتها التابعة، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم كل محبيه الصبر والسلوان.