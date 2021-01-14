نعى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق.
وقال هيكل في بيان نعيه: "قد يختلف البشر فى الرؤى والتوجهات، ولكن تظل حقيقة الموت هى الثابت الأكيد فى هذه الحياة وأمام هذه الحقيقة، لا نقول إلا ما يرضى ربنا سبحانه وتعالى، إنا لله وإنا إليه راجعون".
وأضاف هيكل: "قد تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق ووزير الإعلام الأسبق، الذى كانت له بصمات واضحة فى الإعلام المصرى لسنوات طويلة، ومنها إنشاء مدينة الإنتاج الإعلامى وإطلاق القمر الصناعى المصرى "نايل سات".
واختتم: "باسمى وباسم وزارة الدولة للإعلام بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعيا له بالرحمة والمغفرة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بصماته واضحة.. وزير الإعلام ينعي صفوت الشريف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.