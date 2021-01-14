صور.. استعدادات فتح المقابر لاستقبال جثمان صفوت الشريف

جدة - نرمين السيد - ورصدت عدسة "دوت الخليج" استعدادت فتح مقابر آل الشريف لاستقبال دفن الجثمان الوزير الراحل صفوت الشريف لدفنه اليوم.



وأكدت أسرة صفوة الشريف، أن القرار يأتى فى إطار حرصهم على اتباع الإجراءات الوقائية لجائحة كورونا، وحرصا على سلامة المواطنين لاسيما فى الوقت الذى تزداد فيه أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

​وتوفى صفوت الشريف، مساء الأربعاء، نتيجة تدهور حالته إثر تعرضه لأزمة صحية.