رئيس البرلمان يتحفظ على أحاديث الأعضاء الجانبية

جدة - نرمين السيد - وقال المستشار حنفى جبالى موجها حديثه للنواب: "سبق وتحدثنا أن هناك تقاليد برلمانية يجب علينا اتباعها والالتزام بها وأهمها عدم الحديث أثناء الجلسة، محذرا الأعضاء: نوهنا على الأعضاء وسننوه وبعد ذلك سيتوقف التنبيه، فى إشارة منه إلى تطبيق اللائحة".

وشهدت الجلسة العامة إشكالية بسبب أماكن جلوس الأعضاء تحت قبة البرلمان، حيث أوضح رئيس المجلس، أن ظروف أماكن جلوس الأعضاء فى الجلسة الافتتاحية بسبب بعض الإجراءات، إلا أنه سيتم تنظيم أماكن الأعضاء بعد ذلك.