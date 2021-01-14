هالة زايد: مستعدون لتوفير احتياجات الدول الإفريقية من لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - ألقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالنيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة مصر باجتماع أعضاء هيئة قمة مكتب الاتحاد الإفريقى، لمناقشة استراتيجية توفير لقاح فيروس كورونا المستجد للدول الأعضاء، وذلك عبر "الفيديو كونفرانس"، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، ورؤساء التجمعات الاقتصادية الإقليمية.





ونقلت وزيرة الصحة رسالة شكر وتقدير من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى سيريل رامافوزا، رئيس الاتحاد الإفريقى، وجميع القائمين على تنظيم هذا الاجتماع، ووزارات الصحة فى إفريقيا، لدعوتهم مصر للمشاركة فى هذا الاجتماع من أجل استمرار التعاون البناء بين الشركاء الإفريقيين فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأعربت الوزيرة عن رغبة مصر فى الانضمام إلى فريق العمل الإفريقى للحصول على لقاحات فيروس كورونا ضمن مبادرة "AVATT"، والتى تهدف إلى ضمان توفير حصص كافية من اللقاحات التى تثبت فاعليتها لشعوب القارة الإفريقية، وتسريع المشاركة الإفريقية فى التطوير الإكلينيكى للقاح، وتذليل كل التحديات الخاصة بالتمويل اللازم لتوفير اللقاحات للفئات المستحقة، فضلا عن دعم قدرات الدول الإفريقية لإنتاج اللقاح وتصديره لدول القارة، لافتة إلى أهمية التعاون بين جميع الدول الإفريقية لتعزيز الاستفادة القصوى من تلك المبادرة.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أن مجال تصنيع اللقاحات أحد المحاور الهامة للوفاء باحتياجات الشعوب فى ظل تسابق العديد من الدول للحصول على اللقاحات، لافتة إلى أنه جارِ العمل لتصبح مصر مركزًا لتصنيع اللقاحات فى إفريقيا والشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة، حيث تم تقييم ومراجعة خطوط الإنتاج بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، فى نهاية شهر سبتمبر الماضى وذلك من قبل لجنة متخصصة من خبراء منظمة الصحة العالمية، وعدد من المختصين الدوليين فى مجال تصنيع اللقاحات، فضلاً عن الجهود المبذولة لنقل تكنولوجيا التصنيع فى مراحلها المختلفة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المنتجة للقاحات، معربة عن استعداد مصر لتوفير احتياجات الدول الإفريقية من لقاحات فيروس كورونا المستجد وذلك فور البدء فى التصنيع.

كما ثمنت الوزيرة جهود الدول الإفريقية فى مواجهة الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد، ومواصلة تلك الجهود للحد من تداعيات الفيروس بفضل الجهد الكبير التى تبذله المؤسسات البحثية الوطنية والعالمية للتوصل إلى لقاح فعال لفيروس كورونا.

واستعرضت الوزيرة جهود مصر فى مجال البحث العلمى ووضع بروتوكولات علاج فيروس كورونا لتحقيق أفضل النتائج فى علاج الحالات المصابة بالفيروس، كما كانت مصر فى مقدمة دول العالم التى شاركت فى الدراسة التضامنية لمنظمة الصحة العالمية والتى ساهمت فى الفهم الجيد لتأثير استخدام مختلف العقاقير فى علاج الحالات المتقدمة والحرجة لمرضى فيروس كورونا.

ولفتت إلى مشاركة مصر مع دول العالم فى التجارب الإكلينيكية لفيروس كورونا، ضمن حزمة من البحوث فى التجربة الإكلينيكية فى مرحلتها الثالثة للقاح فيروس كورونا "من أجل الإنسانية" بالتعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية، مؤكدة أن التشارك بين الدول أصبح سببًا فى إيجاد واحدًا من اللقاحات الفعالة لفيروس كورونا.

وفى ختام كلمتها، دعت وزيرة الصحة والسكان إلى التضامن بين جميع بلدان القارة الإفريقية فى هذا الوقت العصيب للخروج من هذه الأزمة، مشيرة إلى أهمية تعظيم الاستفادة من معاهدة إفريقيا للدواء والتى يمكن الاستفادة منها فى السماح للدول الإفريقية باستخدام التسجيل الطارئ للقاحات، وتبنى سياسة الاستخدام الأمثل للقاحات، وتحريك الفوائض من بعض اللقاحات من الدول الأقل احتياجًا إلى الدول الأكثر احتياجًا، فضلاً عن تبادل الخبرات بين الدول فى مجال اللقاحات، معربة فى هذا الصدد عن استعداد مصر لمشاركة المنظومة الإلكترونية التى تسمح بتسجيل وتتبع متلقى اللقاح مع الدول التى لا يتواجد بها إمكانيات لإعداد منظومات مماثلة وذلك بالمجان.