جدة - نرمين السيد - وأكد المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، فى وقت سابق أنه بعد مراجعة طلبات الأعضاء للانضمام للجان النوعية، تبين أن عددا كبيرا لم يستكمل الورقة الخاصة باختيارات اللجان النوعية، مطالبا الجميع بسرعة الانتهاء منها فورا.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات انضمام اللجان النوعية فى المادة 38 حيث نصت على أن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها، ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ننشر أسماء المرشحين للجان النوعية فى مجلس النواب 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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