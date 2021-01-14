3 هيئات برلمانية ترسل إخطاراتها إلى رئيس النواب

جدة - نرمين السيد - وأكد خلال الجلسة العامة، أن حزب الإصلاح والتنمية اختار الدكتور أيمن أبو العلا، رئيسا للهيئة البرلمانية، واختار حزب الحرية النائب محمد عطية الفيومى، بينما مستقبل وطن اختار النائب أشرف رشاد.
وانتهت هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، من تشكيل اللجان النوعية الـ25، لتجرى اليوم وفقا لجدول أعمال الجلسات انتخابات هيئات مكاتب اللجان (الرئيس - الوكيلين - أمين السر).
وجاءت لجنة الإسكان والمرافق العمرانية فى مقدمة اللجان من حيث عدد الأعضاء بواقع 54 نائبا، بينما جاءت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بواقع 8 أعضاء فقط.
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