موسيماني يطلب سفر كل لاعبي الأهلي إلى قطر للمشاركة في مونديال الأندية

طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي سفر كل اللاعبين المقيدين في قائمة الفريق الأحمر إلى قطر نهاية يناير الجاري، استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية مطلع فبراير القادم، من أجل ترضية اللاعبين الذين سيتم استبعادهم من التواجد في القائمة النهائية المشاركة في المونديال.

ومن المقر أن يحدد الأهلي القائمة النهائية التي ستشارك في مونديال الأندية يوم 23 يناير الجاري، والتي سيتم استبعاد عدد من اللاعبين، ليتم تقليصها إلى 23 لاعبا فقط يخوضون المباراة النهائية.

واستقر مسئولو النادى الأهلى، بنسبة كبيرة، على السفر يوم 29 يناير الجارى إلى قطر لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية التى ستقام خلال الفترة من 1 حتى 11 فبراير.

ويبحث مسئولو الأهلى حالياً الموعد النهائى للسفر حسب ارتباطات الفريق المحلية، وإن كان الموعد المُقترح للسفر هو يوم 29 الشهر الجارى على متن طائرة خاصة حيث تسافرالبعثة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي.

على صعيد متصل، تشهد قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية أزمة بعدما كشفت مصادر فى القلعة الحمراء أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق استقر بنسبة كبيرة على القائمة النهائية التى سيتم إرسالها للاتحاد الدولى لكرة القدم” فيفا” يوم 22 يناير الجارى وتضم 23 لاعباً، وأوضحت المصادر أن الأهلى أرسل يوم 6 يناير الجارى قائمة مبدئية للفيفا تضم 35 لاعباً ضمت جميع لاعبى الفريق المُقيّدين فى القائمة المحلية للأهلى، مُشيراً إلى أن الأهلى سيُرسل القائمة النهائية يوم 22 يناير الجارس حسب تعليمات “فيفا”.