الرئيس السيسى يوافق على اتفاقيات لتوفير فرص عمل للمرأة والشباب وزيادة الدخل

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم ٤٠٣ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة بمبلغ ٢٠٠ ألف يورو لتمويل مشروع المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية المجموعات المنتجة، الموقعة في القاهرة بتاريخي ١١ و١٥ يونيو ٢٠٢٠.

كما أصدر الرئيس القرار رقم ٤٤٧ لسنة ٢٠٢٠ بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ ١٥٠ ألف يورو لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من خلال التدريب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات لصالح وزارة الشباب والرياضة، الموقعة في القاهرة بتاريخي ٢٢ و٢٣ يونيو ٢٠٢٠.

وأصدر الرئيس القرار رقم ٤٧٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، والموقع في القاهرة بتاريخ ٢٩ يونيو ٢٠٢٠.

نشرت القرارات التي وافق عليها مجلس النواب في الجريدة الرسمية.