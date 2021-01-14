إلغاء حبس صالح جمعة شهرا بتهمة ضرب زوجته لانقضاء الدعوى بالتصالح

قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار كمال مسعود، اليوم، الخميس، إلغاء حبس صالح جمعة، لأعب نادي سيراميكا كليوباترا، شهرا، بتهمة التشاجر مع زوجته بمنطقة القاهرة الجديدة وانقضاء الدعوى للتصالح.

صدر الحكم بعضوية المستشارين عبد الرحيم الخطارى ، ومحمد رضا.

كان لاعب الأهلي السابق قد تشاجر مع زوجته ، وتم تحرير محضر ضده حمل رقم 5045 لسنة 2018 ضرب القاهرة الجديدة، وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بإحالته لمحكمة الجنح المختصة.

وأصدرت محكمة جنح حكمها غيابيا بحبس اللاعب شهر وكفالة 500 جنية، وقام اللاعب باعادة الاجراءات جنح المستائف، التي قبول استئناف صالح جمعة على حكم حبسه شهرا وكفالة 500 جنيه، بتهمة المشاجرة مع زوجته بمنطقة القاهرة الجديدة، ورفض الموضوع وتأييد الحكم الذي صدر غيابيا.