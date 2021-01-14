اندلاع حريق داخل مخزن أدوية بالعباسية والإطفاء تحاول إخماده

اندلع حريق داخل مخزن أدوية بمنطقة العباسية، صباح اليوم، الخميس، وانتقل رجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء ولمحاولة إخماد النيران المشتعلة بالمكان. كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن أدوية بالعباسية و انتقل اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة وبصحبته 5 سيارات اطفاء، وتم فرض كوردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، لمحاولة إخماد الحريق.







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