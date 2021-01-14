مباحث الغربية تلقى القبض على باقى الهاربين من سجن طنطا العمومى

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، فى إلقاء القبض على متهمين إثنين الهاربين من سجن طنطا العمومى، أثناء تواجدهما بزفتى، وذلك بعد أن تم ضبط المتهم الأول أثناء تواجده بشقة سكنية، أثناء تواجده بشقة سكنية بمنطقة العجيزى أول طنطا، وجميعهم محكوم عليهم بالإعدام.
وأكد مصدر أمنى، أن المتهم الأول كان متواجد داخل شقة بحى أول طنطا، واختباء باقى المتهمين بمدينة زفتى، وتم إعداد مأموريات مكبرة استهدفت المتهمين، حيث أسفرت عن ضبطهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
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