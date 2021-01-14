إلغاء مراسم جنازة صفوت الشريف

اكتفت أسرة صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، ووزير الإعلام الأسبق، بالصلاة على الجثمان ودفنه فى المقابر بمصر الجديدة، وإلغاء مراسم الجنازة، إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة.

وأكدت مصادر مقربة من الأسرة في تصريح لـ"صوت الأمة"، أن الدفن سيتم تأجيله من صلاة الظهر لما بعد العصر.

كان إيهاب صفوت الشريف، قد أكد فى وقت سابق، أنه سيجرى تشييع جثمان والده ظهر اليوم الخميس، من أحد مساجد القاهرة، وكشف إيهاب صفوت الشريف ، تفاصيل الساعات الأخيرة لوفاة والده، رئيس مجلس الشورى الأسبق، حيث قال لـ"اليوم السابع" إن والده توفي متأثرًا بإصابته بسرطان الدم "لوكيميا الدم".

وأشار إيهاب الشريف، إلى أن والده كان يعانى من سرطان الدم منذ 6 سنوات، وقبل عدة أيام عاودته آلام المرض، فجرى نقله إلى مستشفى وادى النيل السبت الماضى، لتلقى العلاج والمتابعة المستمرة من جانب الطاقم الطبي، موضحاً أنه توفى مساء الأربعاء، نافياً ما تردد بشأن إصابته بفيروس كورونا.

وكان توفى فى وقت متأخر من مساء الأربعاء صفوت الشريف ، الرئيس الأسبق لمجلس الشورى، بعد صراع طويل مع المرض، حيث كان يعانى من مرض سرطان الدم.