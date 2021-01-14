مذكرة تفاهم بين القومية للأنفاق وسيمنز بشأن القطار السريع "العين السخنة- العلمين الجديدة"

شهد رئيس الوزراء توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للأنفاق بوزارة النقل، وشركة سيمنز بشأن القطار السريع "العين السخنة- العلمين الجديدة". ويعد المشروع أول قطار سريع فى مصر "العين السخنة - العلمين" بطول 486 كم. ومن المقرر أن تبدا المرحلة الأولى من المدينة الرياضية العالمية بالعاصمة الإدارية حتى مدينة برج العرب بالإسكندرية بطول 260 كم مارا بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر. كما يربط مشروع القطار السريع العين السخنة /العاصمة الادارية الجديدة / أكتوبر/ برج العرب / الإسكندرية / العلمين يبلغ طوله 486، ويضم 17 محطة بطول مساره، وسيربط العاصمة الادارية الجديدة بمدن 6 أكتوبر وبرج العرب فى المرحلة الأولى بطول 260 كم، وسيتم مد الخط فى المرحلة الثانية إلى مدينة العلمين الجديدة في اتجاه الغرب ومده إلى مدينة العين السخنة والسويس.

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