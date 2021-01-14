الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة غدا وأمطار متوسطة على عدة مناطق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا الجمعة، ستكون معتدلة على القاهرة والوجه البحري نهارا شديد البرودة ليلا، يصاحبه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال الوجه البحري والرياح معتدلة.

ويكون الطقس مائل للبرودة نهارا على السواحل الشمالية بارد ليلا يصاحبه أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة. ويبقى الطقس معتدل على شمال الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة. وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا على القاهرة والوجه البحري 19 للعظمى والصغرى 11، السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 12، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 16، وعلى شمال الصعيد 20 للعظمى والصغرى 9، وجنوب الصعيد 23 للعظمى والصغرى 10.

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