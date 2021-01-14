نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم .. انتخابات اللجان النوعية بالبرلمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الخميس، جلستين وذلك لإجراء إنتخابات اللجان النوعية بالمجلس، والذي يبلغ عددها 25 لجنة برلمانية، حيث تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر وذلك بالأغلبية المُطلقة لعدد أعضائه.

ووفقًا اللائحة الداخلية لمجلس النواب يصل عدد اللجان البرلمانية إلي 25 لجنة برلمانية وهي كالأتي:

1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2- لجنة الخطة والموازنة.

3- لجنة الشئون الاقتصادية.

4- لجنة العلاقات الخارجية.

5- لجنة الشئون العربية.

6- لجنة الشئون الأفريقية.

7- لجنة الدفاع والأمن القومى.

8- لجنة الاقتراحات والشكاوى.

9- لجنة القوى العاملة.

10- لجنة الصناعة.

11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

12- لجنة الطاقة والبيئة.

13- لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.

14- لجنة التعليم والبحث العلمى.

15- لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

16- لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.

17- لجنة الإعلام والثقافة والآثار.

18- لجنة السياحة والطيران المدنى.

19- لجنة الشئون الصحية.

20- لجنة النقل والمواصلات.

21- لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

22- لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.

23- لجنة الإدارة المحلية.

24- لجنة الشباب والرياضة.

25- لجنة حقوق الإنسان.

