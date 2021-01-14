انت الان تتابع تفاصيل خبر أمطار غزيرة واضطرابات بالأحوال الجوية .. حالة الطقس اليوم الخميس 14 يناير 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نشرت هيئة الأرصاد الجوية بيان حالة الطقس اليوم الخميس 14 يناير 2021، وذكرت أنه من المتوقع أن يسود البلاد طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وحتى شمال الصعيد ، مائل للدفئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وأوضحت الهيئة ان الرؤية في الشبورة المائية ستقل صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة أما حالة البحر الاحمر فتكون معتدلة الى مضطربة .

حالة الطقس

وبالنسبة لارتفاع الموج على البحرين، فيكون ارتفاع الموج بالبحر المتوسط يتراوح مابين المترين وثلاث أمتار ونصف، والرياح السطحية تكون شمالية غربية بينما ارتفاع الموج بالبحر الاحمر فيكون من مترين الى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد، وخليج السويس والبحر الاحمر والقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، وستشهد مناطق “السلوم ومطروح والإسكندرية ورفح والعريش وبورسعيد ودمياط وكفر الشيخ والدقهلية والبحيرة”، سقوط الأمطار متقطعة على مدار اليوم.

درجات الحرارة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 18 – 11

الإسكندرية 18- 12

مطروح 17 – 12

بورسعيد 20 – 13

دمياط 19 -12

الإسماعيلية 19 – 12

السويس 19 -12

العريش 20 – 11

نخل 20 -07

طابا 22- 17

الطور 22 – 12

مرسى علم 24 – 16

الغردقة 24 – 16

شرم الشيخ 24 – 16

رفح 20 -11

كاترين 19 – 05

سيوة 18 – 11

المنيا 19 – 09

الفيوم 19 – 11

أبو سمبل 24 – 11

أسيوط 20 – 09

سوهاج 20 – 10

الأقصر 23 – 07

أسوان 24 – 11

شلاتين 25 -15

حلايب 25 – 15

الوادي الجديد 23 – 12

قنا 21 – 10

بيان الأرصاد