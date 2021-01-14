نيفين القباج: العثور على المواطن بلا مأوى بشبرا مصر

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة بسرعة بحث الاستغاثة الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء والمسجل بشأنها عدد من الشكاوى التي تفيد تضرر عدد من السيدات بمنطقة شارع مدرسة سعد بن أبي وقاص بشبرا مصر بسبب وجود شاب في الثلاثينات من العمر بلا مأوى مريض نفسيا يتجرد من ملابسه أمام المارة وفي حالة من الهياج الدائم.
وفي هذا الإطار قد تم التنسيق من خلال منظومة الشكاوى الحكومية مع الأمانة العامة للصحة النفسية ومستشفى الأمراض النفسية بالعباسية والسيد مأمور قسم شرطة الساحل، وفور وصول فريق العمل المشكل إلى موقع الشكوى وإبلاغ هيئة الإسعاف المصرية فقد تم العثور على المواطن بلا مأوى محل الشكوى ونقله إلى مستشفى الامراض النفسية بالعباسية لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية لحين تعافيه.
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