تنعى وزارة الخارجية ببالغ الحزن الزميل الاستاذ شريف محمد إبراهيم محمد، ملحق الشئون المالية والإدارية بالقنصلية العامة المصرية في باريس، الذي وافته المنية أمس ١٣ يناير الجاري. وإذ يتقدم أعضاء الوزارة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، يدعون المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته وأصدقاءه وزملاءه خالص الصبر والسلوان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة الخارجية شريف محمد إبراهيم محمد ملحق الشئون المالية والإدارية بالقنصلية المصرية... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.