الصحة: حريق مخازن العباسية لم يمس الأدوية والمستلزمات الطبية

قال الدكتور خالد مجاهد، المستشار الإعلامي لوزير الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة، إن حريق مخازن وزارة الصحة بالعباسية، كان في مخازن ورش الأثاث ولم يسفر عن أى خسائر مطلقا ولا إصابات أو وفيات.
وأضاف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، في تصريحات لصدى البلد، أن مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية آمنة ولم يمسها أى نيران أو حريق.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن مخازن الأدوية مؤمنة على أعلى مستوى، والحريق في ورش الأثاث ومحدود للغاية، والأدوية سليمة ولم تتعرض للحريق.
وأكد مجاهد، أنه تم الدفع بـ6 سيارات إسعاف ولم يتم نقل أى إصابات للمستشفيات.
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