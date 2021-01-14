قوافل طبية للكشف على مرضى العيون وتسليم أجهزة حديثة للمستشفيات الجامعية

تستأنف مؤسسة صناع الخير للتنمية أنشطة مبادرة عنيك فى عنينا الطبية النوعية فى مكافحة العمى بالمحافظات تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وبالتعاون مع أوركيديا للصناعات الدوائية، حيث قامت المؤسسة بتنظيم القوافل الطبية للكشف على أمراض العيون بالقرى المختلفة وتسليم المستشفيات الجامعية الكبرى أحدث أجهزة تشخيص وجراحات العيون مع الأخذ بكامل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية وأكدت عليها وزارة الصحة المصرية فى مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير؛ أن المؤسسة سوف تبدأ تنظيم أولى قوافل عنيك في عنينا للكشف على أمراض العيون لعام 2021 غدا الجمعة بقرية الشوكة مركز دمنهور بمحافظة البحيرة وأن القافلة سوف تقدم للأهالي خدمات توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص احتياج النظارات الطبية والعمليات الجراحية بالمجان تماما وسوف يلي ذلك الانتهاء من تنفيذ النظارات الطبية وإجراء جراحات العيون المطلوبة لغير القادرين فى فترة لا تتجاوز الشهر من تنظيم القافلة.

وقال الدكتور أسامة عباس المشرف العام على مبادرة عنيك في عنينا ورئيس مجلس إدارة أوركيديا للصناعات الدوائية أن "عنيك في عنينا" سوف تقوم بجانب تنظيم قوافل الكشف على أمراض العيون بتسليم أقسام الرمد بالمستشفيات الجامعية بعدد من الجامعات المصرية عدد من أحدث أجهزة التشخيص والجراحة بهدف رفع كفاءة الأجهزة الطبية بهذه الجامعات لتمكين الفرق الطبية بها من تقديم خدماتها العلاجية لأكبر عدد ممكن من مرضى العيون وبأفضل التقنيات الطبية الحديثة وأن البداية سوف تكون بأقسام الرمد بمستشفيات جامعة طنطا.

يذكر أن مبادرة عنيك في عنينا نجحت حتى الأن في توقيع الكشف على عيون 232 ألف مواطن مصري من خلال تنظيم أكثر من 243 قافلة طبية متخصصة في مجالات أمراض العيون جابت محافظات الجمهورية المختلفة من حلايب وشلاتين في الجنوب الشرقي إلى وديان سانت كاترين فى وسط سيناء إلى قرى أسوان جنوبا وقرى البحيرة شمالا والوادي الجديد غربا.