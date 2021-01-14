رئيس الوزراء يهنئ جبالي وأبو العينين وسعد: الجلسات عكست الوجه الحضاري لمصر

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة، اليوم الخميس، بتوجيه التهنئة إلى المستشار حنفي جبالي، على انتخابه رئيسًا لمجلس النواب، كما هنأ وكيلي المجلس النائب محمد أبو العينين، والنائب أحمد سعد، على اختيارهما، مؤكدًا أن الجلسات التي عقدتها غرفة البرلمان خلال الأيام الماضية عكست الوجه الحضاري لمصر، ومؤسساتها العريقة.
ووجه رئيس الوزراء أعضاء الحكومة بالتواصل الكامل مع مجلس النواب، وزيادة أطر التعاون والتنسيق، مع الالتزام بالحضور إلى البرلمان، بما يحقق الخير والصالح لوطننا، من خلال التكاتف بين مؤسسات الدولة.
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