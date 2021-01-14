قنصل مصر العام في بورسودان يلتقي بمسئولي ولاية البحر الأحمر السودانية

التقى سامح فاروق شحاتة، قنصل عام جمهورية مصر العربية في بورسودان، صباح اليوم الخميس، كل من مدير إعلام ولاية البحر الأحمر السودانية مرتضى كرار، ومدير مراسم الولاية خالد حجي.
وبحسب صفحة وزارة الخارجية على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك" فقد بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تفعيل التعاون المشترك في مجال الإعلام، والإمكانيات المتاحة لتدريب الإعلاميين السودانيين من ولاية البحر الأحمر فى مركز تدريب الإعلاميين في مصر، بجانب النظر في تبادل الزيارات بين المسئولين الإعلاميين بالبلدين.
ومن جانبه، حرص مدير مراسم ولاية البحر الأحمر خلال اللقاء على الإعراب عن تقدير ولاية البحر الأحمر للتعاون القائم حاليًا مع القنصلية العامة ببورسودان في كل المجالات، معربًا عن تطلعها لمواصلة تعزيز هذا التعاون خلال الفترة المقبلة.
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