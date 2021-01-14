أول صور لـ مقبرة الراحل صفوت الشريف

رصدت "دوت الخليج" اللقطات الأولى من موقع المقابر المقرر دفن جثمان الراحل صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق ووزير الإعلام الأسبق، فيها.
وأكدت أسرة الراحل صفوت الشريف أنه تم تحديد موعد الجنازة اليوم، الخميس، بعد صلاة العصر من مسجد حسن الشربتلى.
وتوفى مساء أمس، الأربعاء، صفوت الشريف، الرئيس الأسبق لمجلس الشورى، بعد صراع طويل مع المرض، حيث كان يعانى من مرض سرطان الدم.
وشهدت الأيام الأخيرة، جدلًا كبيرًا حول حالة صفوت الشريف الصحية، بعد أن أعلن الإعلامى محمد الباز، إصابته بفيروس كورونا، وتدهور حالته بشكل قوى، فى الوقت نفسه نفى ابن الرحال صفوت الشريف، كل ما أثير حول إصابته بالفيروس.
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