بعد تحملها تكاليف لقاح كورونا لـ 2 مليون مواطن.. ما لا تعرفه عن الدور المجتمعى لطلعت مصطفى القابضة

ولعل ذلك يظهر واضحا بأخر قرارات المجموعة فى هذا الاطار حيث اعلن هشام طلعت مصطفى عن تحمله لتكاليف لقاح ضد فيروس كورونا لـ 2 مليون مواطن من غير القادرين .
وأكد هشام طلعت مصطفى أن توقيع برتوكول التعاون مع وزارة الصحة وصندوق تحيا مصر لتوفير هذة اللقاحات يأتي من منطلق دعم التكاتف بين جميع المؤسسات الوطنية وفي اطار إيمان مجموعة طلعت مصطفى بالمسئولية الاجتماعية ودورها في خدمة المجتمع.
يذكر ان مجموعة هشام طلعت مصطفى العقارية تضع نصب اعينها اعمال المسئولية المجتمعية بشكل مستمر ومن ضمن اعمالها فى هذا الصدد على سبيل المثال وليس الحصر: تطوير المناطق العشوائية في مصر "مثل بشائر الخير وأهالينا".. ودعم مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال.. ودعم مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق.. المشاركة فى قافلة نور حياة لعلاج العيون.
هذا إلى جانب دعم العديد من المشروعات الخيرية والجمعيات الأهلية لخدمة المجتمع ومن بينها: مشروع رعاية اطفال الشوارع.. جمعية المرأة العاملة.. مدارس دار الحنان لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.. المدرسة السعيدية.. المدارس الحرفية
كما تعمل مجموعة هشام طلعت مصطفى العقارية على رعاية عدد من الرياضيين واللاعبين المتميزين في كافة الألعاب، وذلك بالتنسيق مع الوزارة والاتحادات الرياضية المعنية بهدف تحقيق التمثيل المشرف ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الرياضية الدولية.
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