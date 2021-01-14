"صناع الخير" تستأنف أنشطة مبادرة عنيك فى عنينا لمكافحة العمى بالمحافظات

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أحمد جودة - القاهرة - تستأنف مؤسسة صناع الخير للتنمية أنشطة مبادرة عنيك فى عنينا الطبية النوعية فى مكافحة العمى بالمحافظات تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وبالتعاون مع اوركيديا للصناعات الدوائية، حيث قامت المؤسسة بتنظيم القوافل الطبية للكشف على أمراض العيون بالقرى المختلفة وتسليم المستشفيات الجامعية الكبري أحدث أجهزة تشخيص وجراحات العيون مع الأخذ بكامل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التى أوصت بها منظمة الصحة العالمية وأكدت عليها وزارة الصحة المصرية فى مواجهة انتشار فيروس كورونا.

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وأكد مصطفي زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير؛ أن المؤسسة سوف تبدء تنظيم أولى قوافل عنيك فى عنينا للكشف على أمراض العيون لعام 2021 غدا الجمعة بقرية الشوكة مركز دمهنور بمحافظة البحيرة وأن القافلة سوف تقدم للأهالى خدمات توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص احتياج النظارات الطبية والعمليات الجراحية بالمجان تماما وسوف يلى ذلك الانتهاء من تنفيذ النظارات الطبية وإجراء جراحات العيون المطلوبة لغير القادرين فى فترة لا تتجاوز الشهر من تنظيم القافلة.

وقال الدكتور أسامة عباس المشرف العام على مبادرة عنيك فى عنينا ورئيس مجلس ادارة اوركيديا للصناعات الدوائية أن "عنيك فى عنينا" سوف تقوم بجانب تنظيم قوافل الكشف على أمراض العيون بتسليم أقسام الرمد بالمستشفيات الجامعية بعدد من الجامعات المصرية عدد من أحدث أجهزة التشخيص والجراحة بهدف رفع كفاءة الأجهزة الطبية بهذه الجامعات لتمكين الفرق الطبية بها من تقديم خدماتها العلاجية لأكبر عدد ممكن من مرضى العيون وبأفضل التقنيات الطبية الحديثة وأن البداية سوف تكون بأقسام الرمد بمستشفيات جامعة طنطا.

يذكر أن مبادرة عنيك فى عنينا نجحت حتى الأن فى توقيع الكشف على عيون 232 ألف مواطن مصري من خلال تنظيم أكثر من 243 قافلة طبية متخصصة فى مجالات أمراض العيون جابت محافظات الجمهورية المختلفة من حلايب والشلاتين فى الجنوب الشرقى إلى وديان سانت كاترين فى وسط سيناء إلى قرى أسوان جنوبا وقرى البحيرة شمالا والوادى الجديد غربا.