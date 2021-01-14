نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس البرلمان يُعلن 3 أسماء لرؤساء الهيئات البرلمانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تلقيه إخطار لرؤساء الهيئات البرلمانية للمجلس.

وأكد "جبالي" خلال الجلسة العامة، المنعقد الأن بمقر المجلس، أن حزب الإصلاح والتنمية، اختار الدكتور أيمن أبو العلا، رئيسًا للهيئة البرلمانية، والنائب محمد عطية الفيومي، لحزب الحرية، وأشرف رشاد، لمستقبل وطن.

وانتهت هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، من تشكيل اللجان النوعية الـ25، لتجري اليوم وفقًا لجدول أعمال الجلسات انتخابات هيئات مكاتب اللجان (الرئيس - الوكيلين - أمين السر).

وجاءت لجنة الإسكان والمرافق العمرانية في مقدمة اللجان من حيث عدد الأعضاء بواقع 54 نائبًا، بينما جاءت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بواقع 8 أعضاء فقط.

ووفقًا اللائحة الداخلية لمجلس النواب يصل عدد اللجان البرلمانية إلي 25 لجنة برلمانية وهي كالأتي:

1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2- لجنة الخطة والموازنة.

3- لجنة الشئون الاقتصادية.

4- لجنة العلاقات الخارجية.

5- لجنة الشئون العربية.

6- لجنة الشئون الأفريقية.

7- لجنة الدفاع والأمن القومى.

8- لجنة الاقتراحات والشكاوى.

9- لجنة القوى العاملة.

10- لجنة الصناعة.

11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

12- لجنة الطاقة والبيئة.

13- لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.

14- لجنة التعليم والبحث العلمى.

15- لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

16- لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.

17- لجنة الإعلام والثقافة والآثار.

18- لجنة السياحة والطيران المدنى.

19- لجنة الشئون الصحية.

20- لجنة النقل والمواصلات.

21- لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

22- لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.

23- لجنة الإدارة المحلية.

24- لجنة الشباب والرياضة.

25- لجنة حقوق الإنسان.

