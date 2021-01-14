رئيس الوزراء يوجه أعضاء الحكومة بالتواصل الكامل مع مجلس النواب

جدة - نرمين السيد - هنا الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم الخميس، المستشار حنفى جبالى، على انتخابه رئيسا لمجلس النواب، كما هنأ وكيلى المجلس على اختيارهما، مؤكدا أن الجلسات التى عقدتها غرفة البرلمان خلال الأيام الماضية عكست الوجه الحضارى لمصر، ومؤسساتها العريقة.





ووجه رئيس الوزراء أعضاء الحكومة بالتواصل الكامل مع مجلس النواب، وزيادة أطر التعاون والتنسيق، مع الإلتزام بالحضور إلى البرلمان، بما يحقق الخير والصالح لوطننا، من خلال التكاتف بين مؤسسات الدولة.

وخلال الاجتماع، نوه رئيس الوزراء بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى، لحفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد للرجال فى نسختها الـ 27، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجارى، والإعلان عن انطلاق فعالياتها.

وفى هذا الصدد، شكر رئيس الوزراء، وزير الشباب والرياضة واللجنة المنظمة للبطولة، على التنظيم والإعداد الجيد للبطولة، مشيدا بالجهد المبذول من جانب كل الجهات المعنية، فى ظل ظروف عالمية صعبة ومعقدة تتعلق بانتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن هذا الجهد والتعاون الذى تم بين تلك الجهات عكس وجه مصر الحضارى المشرق.

كما توجه رئيس الوزراء بالشكر والتقدير لرجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على ما تم انجازه من حجم أعمال تم تنفيذها فى الصالات الأربع المستضيفة للبطولة، وكذا توجيه الشكر لوزير الداخلية، ورجال الأمن على الجهد المبذول فى تأمين البطولة، كما توجه بالشكر لوزيرة الصحة والعاملين بالوزارة على الجهود المبذولة فى تأمين الفرق المشاركة، وتطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية، بما يسهم فى حماية تلك الفرق والمشاركين من الاصابة بفيروس كورونا، مقدماً الشكر كذلك لكل الوزراء المعنيين المشاركين فى تنظيم البطولة، و الذين أسهموا فى أن تظهر مصر بالصورة المشرفة التى كانت عليها بالأمس خلال حفل الافتتاح، متمنيا التوفيق للمنتخب الوطنى فى هذه البطولة.