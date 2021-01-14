وزير الأوقاف: تقييم شهرى لمديرى المديريات مع مكافأة المتميزين منهم

جدة - نرمين السيد - وجه الكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المهندس سمير مصطفى الشال المكلف بتسيير أعمال الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف بعمل استمارة تقييم لإنجاز المهام شهريًا لجميع القيادات سواء داخل ديوان عام الوزارة أو بجميع المديريات الإقليمية على مستوى وكلاء الوزارة ومديرى العموم من واقع الدقة والسرعة فى إنجاز المهام المكلفين بها.





ووفقا لبيان وزارة الأوقاف اليوم الخميس، تتضمن استمارة تقييم إنجاز المهام التالية بالنسبة للمديريات الإقليمية: 1- الشئون الدعوية، وأهمها الحفاظ على المساجد من حيث ضبط شئونها الدعوية وعدم السماح لغير المصرح لهم بالخطابة من صعود المنبر، والالتزام بكافة التوجيهات الصادرة بشأن الحفاظ على المساجد، مع الحفاظ على الإجراءات الوقائية والاحترازية وسائر التوجيهات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا. 2 - ضبط جميع الشئون المالية بالمديرية. 3 - ضبط جميع الشئون الإدارية وخصوصا كل ما يتصل بشئون العاملين. وتشمل استمارات التقييم هذه جميع وكلاء الوزارة ومديرى العموم بالديوان العام ، كلُّ فيما يخصه. وسيتم شهريًا صرف مكافأة جهود غير عادية تقدرها السلطة المختصة، لكل من ينجز المهام المطلوبة منه على الوجه الأكمل بكفاءة واقتدار، وفق درجة الإنجاز التى يحصل عليها شهريًا من خلال استمارة تقييم إنجاز المهام، والتى تعد من خلال لجنة برئاسة الوكيل الدائم وعضوية رئيس القطاع الدينى، ورئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والفنية، ورئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، ومدير عام الشئون القانونية، ومدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة، وذلك فيما يخص المديريات الإقليمية.

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