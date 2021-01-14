الصحة توضح تفاصيل السيطرة على حريق الورشة المركزية بالعباسية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن السيطرة على حريق محدود نشب فى ورشة دهانات الأثاث الخشبى بالورشة المركزية لوزارة الصحة والسكان بالعباسية، مؤكدة أنه لا يوجد أى أضرار لحقت بمخازن الأدوية أو المستلزمات الطبية بوزارة الصحة والسكان.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه فور نشوب الحريق جرى الدفع بـ 5 سيارات إسعاف مجهزة، حيث جرى إسعاف 8 حالات بموقع الحادث وغادرت، كما تم نقل حالة إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية حيث تعانى من اختناق وحالته الصحية مستقرة. وتابع مجاهد أنه فور نشوب الحريق تم التعامل معه من خلال طفايات الحريق بالمكان وإبلاغ إدارة الحماية المدنية والتى قامت بدورها بالسيطرة على الحريق خلال دقائق معدودة، مشيرا إلى ان التلفيات والخسائر المادية محدودة. ولفت إلى أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تتابع عن كثب تطورات الحادث، حيث وجهت بتشكيل لجنة فنية لحصر التلفيات الناتجة عن الحريق، ومعرفة أسبابه.

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