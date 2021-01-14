وزيرة الصحة: 90.293 حقيبة علاجية لمرضى العزل المنزلى.. وتراجع الإصابات 11%

جدة - نرمين السيد - استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم الخميس، تقريرا حول جهود مواجهة فيروس كورونا، وموقف الإصابات والحالات التى تم شفاؤها، وكذا معدل الوفيات.





وقالت وزيرة الصحة إن نسبة المصابين بفيروس كورونا خلال الأسبوع الحالى تراجعت بنسبة 11% مقارنة بالأسبوع الماضى، كما عرضت فى الوقت نفسه التطورات الدولية بشأن فيروس كورونا.

ولفتت هالة زايد إلى أن وزارة الصحة والسكان عقدت خلال الفترة من أغسطس 2020 – يناير 2021، 126 برنامجا تدريبيا وورشة عمل "فعلى وافتراضى"، تم خلالها تدريب 31.895 طاقما طبيا مدرب، حيث تم استهداف مديرى المستشفيات، والأطباء البشريين، وفرق التمريض، والصيادلة، وكذلك فرق الترصد.

كما استعرضت الوزيرة جهود مبادرة متابعة مرضى العزل المنزلي، والتى يتم من خلالها متابعة حالات العزل المنزلى لمرضى فيروس كورونا، بمحافظات: "القاهرة والجيزة والقليوبية"، موضحة أنه سيتم تطبيق المبادرة على باقى المحافظات تدريجيا، وتخصص المبادرة 20 ألف فريق طبى و5.400 وحدة صحية و800 سيارة "قوافل علاجية" لتقديم خدماتها، مزودين بأجهزة "تابلت" لتسجيل كل البيانات الخاصة بالحالات على النظام الإلكترونى.

وأضافت الدكتورة هالة زايد فى هذا الصدد أن الإجراءات التى يتم اتخاذها ضمن المبادرة تشمل قياس نسبة تشبع الأكسجين فى الدم للمرضى، وقياس درجة الحرارة، ومتابعة تطورات الحالة الصحية لهم، وفى حالة حدوث أى مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات المتخصصة، مشيرة إلى أنه يتم تلقى استفسارات المواطنين عن المبادرة على الموقع الإلكترونى لمبادرة 100 مليون صحة، وتطبيق "صحة مصر"، بالإضافة إلى الخط الساخن 105.

وأوضحت وزيرة الصحة أن المبادرة تقوم حاليا بـ 15 ألف زيارة يوميا، من خلال 1.835 فريقا للمتابعة المنزلية والتليفونية، مضيفة أن عدد الحقائب العلاجية لمرضى العزل المنزلى بلغ 90.293 حقيبة، كما تم تسليم 194.624 حقيبة وقائية للمخالطين من كبار السن، و63.079 حقيبة للمخالطين من الأطفال.

وعرضت الوزيرة موقف الحصول على اللقاحات من شركات: "ساينوفاك" و"استرازينيكا" و"ساينوفارم"، كما أشارت إلى منظومة إدارة مخزون اللقاح واللوجستيات الخاصة بتوزيعه، والمنظومة الخاصة بمتابعة المواطنين بعد تلقيهم اللقاح.

وحول موقف الأكسجين الطبى السائل، قالت الوزيرة إنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات التى تستهدف زيادة ضخ كميات إضافية من الأكسجين، وتعزيز المخزون الاستراتيجى منه، وفى هذا السياق أشارت الدكتورة هالة زايد إلى أن استهلاك الأكسجين تزايد خلال الفترة الأخيرة فى عدد من دول العالم.