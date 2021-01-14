ولادة 3 توائم بمستشفى إسنا التخصصى جنوب الأقصر

جدة - نرمين السيد - نجح فريق طبى بمستشفى إسنا التخصصى جنوب محافظة الأقصر، بقيادة الدكتور محمود خضرى مدير عام المستشفى، والدكتور عبد الحميد صقر نائب المدير، فى إجراء عملية قيصرية لسيدة حامل فى ثلاث توأم .





وأجرى فريق النساء والتوليد بمستشفى إسنا التخصصى عملية قيصرية لمريضة حامل فى 3 توائم أحياء، بقيادة دكتور ياسر محمد مدير العمليات اخصائى التخدير، والدكتورة أمانى القاضى أخصائى النساء والتوليد، والدكتور محمد محرم مقيم النساء والتوليد، وفريق تمريض العمليات مس زينب وهبة. وتقدم الدكتور محمود خضرى، مدير عام مستشفى إسنا التخصصى بخالص الشكر للفريق الطبى وحثهم على بذل المزيد من الجهد والتفانى فى العمل لتقديم مثل هذه الخدمات الطبية المتميزة لمساعدة جميع أهالى مدينة إسنا تحت غطاء منظومة التامين الصحى الشامل.

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