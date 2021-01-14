الرى ترد على الأكاذيب: تبطين الترع وفقا لأحدث الآليات المتبعة

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء حول عدم جدوى استخدام الخرسانة فى أعمال المشروع القومى لتأهيل الترع.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة الموارد المائية والرى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لعدم جدوى استخدام الخرسانة فى أعمال المشروع القومى لتأهيل الترع، مُشددةً على أن استخدام الخرسانة فى تبطين الترع يعد من أهم وسائل التبطين المناسبة للترع، مُوضحةً أن المشروع يتم وفقاً لأحدث الآليات المتبعة فى هذا المجال، وتحت إشراف المعاهد البحثية والقطاعات الفنية التابعة للوزارة، والتى تقوم بإعداد دراسة فنية شاملة قبل التنفيذ، بهدف اختيار أسلوب التبطين الملائم لكل ترعة على حدة وتبعا لطبيعة التربة، مُشيرةً إلى أن لهذا المشروع فوائد عديدة منها: تقليل تكلفة صيانة وتطهير الترع، وتقليل فواقد الرشح والبخر، وسرعة توصيل المياه لنهايات الترع.



وفى السياق ذاته، أوضحت الرى أنه يتم متابعة تنفيذ المشروع بشكل دقيق من قبل مهندسى الوزارة المشرفين على عمليات التأهيل على مختلف المستويات الإشرافية بالوزارة، فضلاً عن إجراء التفتيش الفنى الدورى من الأجهزة المختصة كنوع من أنواع الرقابة الداخلية على المشروع، كما يتم الاستعانة بالكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات المختلفة لمتابعة أعمال التنفيذ، وعمل الاختبارات الحقلية اللازمة، والتأكد من جودة المواد المستخدمة فى التنفيذ، إلى جانب إصدار منشورات دورية بأهم ما تلاحظ خلال التنفيذ لضبط عملية التنفيذ ومراعاتها خلال طرح العمليات الجديدة، كما يتم مواكبة أحدث مستجدات آليات التبطين، وتجربتها فى مناطق اختبارية قبل التنفيذ على نطاق واسع، وعمل التقييم الفنى اللازم بواسطة أساتذة وباحثى المعاهد البحثية التابعة للوزارة مثل استخدام "الجيوسيل" و"القماش الخرسانى" والخرسانة العادية مع إضافة "الفايبر جلاس".

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