جدة - نرمين السيد - بحث اللقاء، وفقا لبيان صحفى، سبل تفعيل التعاون المشترك فى مجال الإعلام والإمكانيات المتاحة لتدريب الإعلاميين السودانيين من ولاية البحر الأحمر فى مركز تدريب الإعلاميين فى مصر، بجانب النظر فى تبادل الزيارات بين المسئولين الإعلاميين بالبلدين. من جانبه، حرص مدير مراسم ولاية البحر الأحمر خلال اللقاء على الإعراب عن تقدير ولاية البحر الأحمر للتعاون القائم حالياً مع القنصلية العامة ببورسودان فى كافة المجالات، معرباً عن تطلعها لمواصلة تعزيز هذا التعاون خلال الفترة المقبلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القنصل العام فى بورسودان يلتقى بمسؤولى ولاية البحر الأحمر السودانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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