صور.. محافظ القاهرة يتابع إخماد حريق مجاور لمخازن الصحة بالوايلى

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى، أنه لم يسفر الحريق عن أى إصابات حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده ومنع امتداده لأى مبنى أو منشأ آخر.

رافق المحافظ أثناء تفقده للحريق اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية واللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة واللواء إيهاب عرفة مدير شرطة المرافق.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بنشوب الحريق وعلى الفور انتقل لمكان الحادث مسئولى الحماية المدنية والحى وبصحبتهم عدد من سيارات الإطفاء التى تمكنت من السيطرة على الحريق وتجرى حاليًا عمليات تبريده.