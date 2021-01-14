إبراهيم حجازى لـ أيمن عدلى: القوات المسلحة خططت ببراعة لمعركة النصر فى 1973

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى الكبير إبراهيم حجازى، إنه كان يتمنى أن يكون لاعب كرة قدم عندما كان صغيرا، موضحا أنه ذهب لإجراء اختبارات بناى الترسانة لكنه فشل، وعندما أراد تكرار المحاولة منع والده من ذلك، مشيرا إلى أن ذلك كان سببا فى دخوله معهد التربية الرياضية لكى يعوض ما فاته وهو صغير.





وأضاف إبراهيم حجازى، خلال حواره مع الإعلامى أيمن عدلى ببرنامج "كنوز الوطن"، والذى يعرض عبر التليفزيون المصرى، أن فترة دخوله الجيش كانت ثرية جدا، مؤكدا أنه نجح فى تحقيق أشياء كثيرة خلال فترة التحاقه كضابط احتياط بالقوات المسلحة لم يكن فى استطاعته تحقيقها وهو صغير.

وأوضح حجازى، أن الفترة التى كان فيها ضابط احتياط بالقوات المسلحة شهدت وقوع نكسة 1967 ومرحلة حرب الاستنزاف وتكللت بنصر أكتوبر العظيم، مؤكدا نكسة 67 كانت سببا فى التغير الشامل لتسليح القوات المسلحة إذ لم يكن قبل ذلك لدينا سلاح الدفاع الجوى والذى تم إنشاؤه بشكل مباشر عقب وقوع النكسة، موضحا أن كل عناصر القوات المسلحة تعلمت الدرس جيدا من النكسة لذلك كان التخطيط لمعركة النصر واسترداد الكرامة بارع وفاق التوقعات.

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