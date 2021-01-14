مستقلًا قطار ٩٠٥، وبصحبته المعنيين من قيادات الهيئة، المهندس اشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد في زيارة لمحطة مصر بالاسكندرية لتفقّد ومتابعة حسن وانتظام سير العمل.

واستهل المهندس اشرف رسلان جولة مروره، بتفقّد القطار، متابعًا دقة وانتظام تنفيذ الإجراءات الوقائية المُعلن عنها من قِبل الهيئة لمواجهة فيروس كورونا، ومدى التزام العاملين والركاب بارتداء الكمامات، كإجراء وقائي متبع بكافة محطات السكك الحديدية والقطارات، كما اطمأن على مستوى النظافة بالقطار، حرصًا على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وأثناء الرحلة، وجّه رئيس الهيئة بمراجعة الحلفا و النظافة على جانبي السكة بالمسافة بين محطتي دفرة وديما، مصدرًا تعليماته للمسئولين بالمنطقة وهندسة السكة وشركة الخدمات المتكاملة بالوصول بكفاءة محطة طنطا وأحواشها لافضل مستوي ممهلاً السيد مدير منطقة وسط الدلتا أسبوع لتلافي الملاحظات، مؤكدًا علي تكرار الزيارة بعد انقضاء المدة المحددة للتأكد من تنفيذ التعليمات، وكذا مراجعة التعديات بمنطقة طنطا بالتنسيق مع إدارات الفحص والأملاك، حرصًا على موارد الهيئة، مع تأكيده مجددًا على اشراك كل الجهات المعنية بما في ذلك شركة اجيفراي لسرعة رفع ناتج التجديدات، مع مراجعة فتحات الأسوار والمعابر الغير قانونية بالمنطقة وتحرير محاضر شرطية لمنفذيها في حينه، حرصًا على سلامة المواطنين وانتظام حركة مسير القطارات على الخط.

وأثناء مرور القطار بمحطتي دمنهور وكفر الدوار، وجّه رئيس الهيئة بالاهتمام بمداخل محطة دمنهور من الجهتين، ورفع الخردة الموجودة بها للتصرف فيها بالطرق القانونية، وكذا مراجعة نظافة المحطتين، للارتقاء بهما ومراجعة حالات التعديات بهما.

وفور وصوله محطة مصر بالإسكندرية، تفقّد المهندس أشرف رسلان شبابيك حجز التذاكر، موجهًا بحسن معاملة الجمهور، والتزام كافة العاملين بارتداء الكمامات مع توفير الكمامات الطبية لبيعها لجمهور الركاب، واستكمل رئيس الهيئة مروره بتفقّد أرصفة المحطة لمتابعة أعمال التجديدات الجارية بها، وكذا أعمال التجديدات الجارية بواجهة المحطة تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال التجديدات بساحة المحطة الخارجية، وكذا التأكيد على ممثلي الشركة المنفذة بالإسراع في أعمال التجديدات بالواجهة والباب الرئيسي والمبنى الرئيسي للمحطة وذلك لتسليم المحطة طبقا للبرنامج الزمني المتفق عليه.

يذكر أنه جاري حاليًا أعمال تطوير بمحطة الإسكندرية خاصة بالأرصفة، المكاتب، واجهات المحطة، دورات المياه الخاصة بالركاب، وصالة كبار الزوار بالمحطة ومسجد المحطة تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق بنسبة تنفيذ ٦٥% وتم الاتفاق على الانتهاء من كامل الأعمال الموكلة للشركة بالمحطة بنهاية شهر فبراير القادم، وجاري تطوير مبنى المحطة ومد خطوط المياه والحريق والاشارات وانشاء شبكة معلومات والكهرباء، ونفق المشاة، ومبنى الكهرباء، وتطوير الساحة الخارجية للمحطة تنفيذ الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات بنسبة تنفيذ ٩٨%.