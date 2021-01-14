أعلن رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب لنوابها داخل المجلس في دور الانعقاد الأول، بناءً على إخطار من رؤساء الأحزاب.
وقال جبالي، خلال الجلسة الإجرائية، اليوم الخميس، إن حزب مستقبل وطن اختار المهندس أشرف رشاد الشريف مُمثلًا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس.
وأضاف أن حزب الإصلاح والتنمية اختار الدكتور أيمن أحمد حسين أبو العلا ممثلًا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس، فيما اختار حزب الحرية محمد عطية الفيومي ممثلا لهيئته البرلمانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ممثلو الهيئات البرلمانية أمام ”النواب”.. رشاد لـ”مستقبل وطن” وأبو العلا لـ”الإصلاح والتنمية”... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.