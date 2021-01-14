هيئة الدواء: ضبط أدوية ومستلزمات طبية مخالفة بقيمة 34 مليون جنيه

أجرت هيئة الدواء حملات تفتيش على المؤسسات الصيدلية، وأماكن البيع غير المرخصة، وذلك يالتعاون والتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، وذلك خلال الفترة من 11 نوفمبر وحتى 6 يناير 2021.

وأعلن الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أنه تم تنفيذ حملات مكثفة وموسعة امتدت لتشمل جميع محافظات الجمهورية، وأن الحملات أسفرت عن ضبط مليون و790 ألف قرص من الأدوية والمستلزمات الطبية، تقدر قيمتها المالية بــــــ 34 مليون جنيه.

وأكد أنه تم التفتيش على 20588 مؤسسة صيدلية بجميع محافظات الجمهورية، وأسفرت الحملات عن ضبط أدوية ومستلزمات طبية بدون فواتير و أخرى غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، بالاضافة الى أدوية مؤثرة على الحالة النفسية بدون الضوابط المتبعة لصرفها، وأدوية خاصة بالتأمين الصحي ووزارة الصحة وممنوع تداولها بالصيدليات العامة، وأخرى صادر فى شأنها منشورات ضبط وتحريز،كما شملت المخالفات عدم تواجد صيدلي مسئول، وإدارة أماكن غير مرخصة لتخزين أو بيع الأدوية والمستلزمات الطبية بالمخالفة لقانون مزاولة المهنة.

وأشار إلى أنه تم التأكد من توافر الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا بجميع المؤسسات الصيدلية التي تم المرور عليها.

ومن جانبه أكد الدكتور يس رجائى رئيس الادارة المركزية للعمليات بالهيئة مواصلة تكثيف جهود حملات التفتيش الصيدلى على كافة المؤسسات الصيدلية بالتعاون مع جميع الجهات الرقابية، من أجل ضبط وإحكام الرقابة على المستحضرات الدوائية المتداولة في السوق المصري، ومداهمة أماكن تصنيع وبيع الأدوية والمستلزمات الطبية الغير مرخصة.

وإذ تناشد هيئة الدواء المصرية المواطنين عدم شراء الأدوية والمستحضرات الصيدلية إلا من الصيدليات حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.