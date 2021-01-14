أمطار لمدة 5 أيام.. الأرصاد تكشف خريطة الطقس والظواهر الجوية حتى الأربعاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث كشفت عن الظواهر الجوية المتوقعة من غد الجمعة 15 يناير 2021 إلى الأربعاء 20 يناير 2021.

يوم الجمعة 15 يناير 2021:-

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحرى بالبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية على فترات متقطعة.

نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

يوم السبت 16 يناير 2021: -

أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة

أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد

نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

يوم الأحد 17 يناير 2021 :

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط

يوم الإثنين 18 يناير 2021 :

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة

أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة

أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء

يوم الثلاثاء 19 يناير 2021 :

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد

يوم الأربعاء 20 يناير 2021:

شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد .

يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الاثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة التي تصل الى حد الضباب أحيانا على بعض المناطق .