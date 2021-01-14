السفير المصري في بودابست يستقبل سكرتير اتحاد كرة اليد المجري

استقبل السفير أشرف الموافي سفير مصر لدى المجر، جابريللا هورفاس Gabriella Horvath سكرتير عام اتحاد كرة اليد المجرية، وذلك قبيل توجه المنتخب المجري إلى مصر للمشاركة في فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد السابعة والعشرين رجال خلال الفترة من ١٣-٣١ يناير ٢٠٢١.

وخلال اللقاء أكد السفير أشرف الموافي على أواصر التعاون الرياضي بين مصر والمجر في مختلف الأنشطة الرياضية، وما تمثله مشاركة المنتخب المجري في البطولة كأحد محطات هذا التعاون، متمنيًا كل التوفيق للمنتخب المجري خلال هذه البطولة التاريخية التي تضم لأول مرة ٣٢ فريق بدلًا من ٢٤.

كما أكد حرص الحكومة المصرية واللجنة العليا للبطولة على تطبيق القواعد والتدابير الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا والتي من شأنها أن تحافظ علي سلامة وصحة الفرق المشاركة وبما يضمن نجاح البطولة في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

من جانبها، أعربت Horvath عن تقديرها للجهود التي بذلها الجانب المصري لضمان عقد هذه البطولة والتغلب على التحدي غير المسبوق الذي تشهده الساحة الرياضية، منوهة بأن منظمي الأحداث والبطولات الرياضية يتابعون بحرص الإجراءات التي اتخذتها مصر والتي ستسهم في نجاح هذه البطولة.