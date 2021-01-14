شاهد.. سرادق عزاء صفوت الشريف أمام مقابر العائلة بمصر الجديدة

جهّزت أسرة الراحل صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، سرداق عزاء عند مقابر العائلة بمصر الجديدة، استعدادًا لتلقي العزاء عقب تشييع الجثمان هناك، والمقرر بعد صلاة العصر اليوم الخميس.



وتوفي مساء أمس، الأربعاء، صفوت الشريف، الرئيس الأسبق لمجلس الشورى، بعد صراع طويل مع المرض، حيث كان يعانى من مرض سرطان الدم. وشهدت الأيام الأخيرة، جدلًا كبيرًا حول حالة صفوت الشريف الصحية، بعد أن أعلن الإعلامي محمد الباز، إصابته بفيروس كورونا، وتدهور حالته بشكل قوي، في الوقت نفسه نفى ابن الرحال صفوت الشريف، كل ما أثير حول إصابته بالفيروس. وتدهورت الحالة الصحية لصفوت الشريف في الساعات الماضية قبل أن يفارق الحياة.

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