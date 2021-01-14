الاتحاد للطيران: اصطحاب الأطفال مجانا عند الحجز للسفر إلى الإمارات

توفّر الاتحاد للطيران عرضًا مغريًا للراغبين بالسفر إلى أبوظبي أو دبي، حيث يمكنهم اصطحاب أطفالهم مجانًا عند حجز تذاكرهم على متن الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.
مع كل تذكرة يتم حجزها لأحد الراشدين قبل 28 يناير 2021، للسفر حتى تاريخ 30 سبتمبر 2021، يمكن حجز تذكرتي سفر لطفلين بالمجان، وبالتالي يمكن لاثنين من الراشدين اصطحاب أربعة أطفال مجانًا، تبدأ أسعار التذاكر للسفر إلى أبوظبي ودبي من299 جنيها استرلينيا فقط على متن الدرجة السياحية.
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