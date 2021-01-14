نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "البحوث الإسلامية" يعلن الفائزين بمسابقة "الإعجاز التشريعي في قضية الميراث" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، بمجمع البحوث الإسلامية، عن جوائز الفائزين في مسابقة "الإعجاز التشريعي في قضية الميراث" لعام 20192020م، والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق.



وفاز بالمركز الأول د. محمد عبد الله متولي فايد بجائزة 15 ألف جنيه، وبالمركز الثاني أحمد محمد عكاشة بجائزة قدرها 10 آلاف جنيه، كما فاز بالمركز الثالث أشرف فتحي محمود بجائزة قدرها 5 آلاف جنيه.



كما فاز بالجوائز التقديرية: نرمين فايز محمد السيد، د.خالد فؤاد محمد بلبل، د.هاشم بكري أمين، د. خالد محمد راتب، د. محمد السعيد محمد خليل، هشام عبد المبدي خلف، أسماء حسن مزمل محمد، عايدة السيد محمد مراد، د. الشيماء السيد محمود، د. رضا عبد العزيز الدسوقي إبراهيم.

ومن المقرر أن تُوزّع الجوائز في حفل يُعقد بمجمع البحوث الإسلامية بمدينة نصر، يوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر يناير الجاري.